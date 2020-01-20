2020-01-20T08:51:43+03:00
Общество

Билет на автобус между Пурпе и Губкинским подешевел в два раза

Цену снизила после жалоб местных жителей
Анна Полякова
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Билет на автобус между Пурпе и Губкинским подешевел в два раза Фото: puradm.ruБилет на автобус между Пурпе и Губкинским подешевел в два раза Фото: puradm.ru
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На новом маршруте №101 Губкинский — Пурпе стоимость проезда уменьшилась более чем в два раза, сообщили в администрации Пуровского района.

Как прокомментировал на своей странице в соцсетях первый зампредседателя Законодательного Собрания ЯНАО Виктор Казарин, проездной, рассчитанный на 40 поездок, подешевел со 150 до 70 рублей. Для школьников - 60 рублей. Цену разовой поездки перевозчик снизил на 60 рублей. Теперь стоимость составляет 90 рублей.

Напомним, новый перевозчик вышел на маршрут №101 Губкинский — Пурпе 9 января. Регулярное автобусное сообщение ввели по просьбе жителей обоих населенных пунктов. Люди жаловались на то, что маршрутные такси не всегда соблюдали график, не было гарантий вовремя добраться на работу или учебу.

Однако буквально после старта автобусных перевозок пурпейцы и губкинцы стали жаловаться в соцсетях на дороговизну проезда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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