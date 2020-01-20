На Ямале заработали новые меры поддержки тундровиков

20 Янв. 2020 2020-01-20T09:24:53+03:00

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С 1 января 2020 года на Ямале начали действовать меры поддержки, направленные на улучшение благосостояния коренных малочисленных народов Севера. Об этом на брифинге рассказал первый заместитель директора профильного департамента Роман Пикун.

Например, предусмотрено увеличение соцвыплаты с 3 до пяти 5 рублей в месяц на человека. Возрос объём средств, выделяемых на приобретение товаров национального потребления: нюки для покрытия чума, брезент, сукно, кожа, печи. Приобретении бензопилы и мини-электростанции будут компенсировать. Продолжится обеспечение тундровиков спутниковой связью.

Для студентов из числа КМНС в четыре раза выросла дополнительная социальная стипендия до 4,5 тысяч рублей в месяц. До двух тысяч рублей в месяц увеличен размер возмещения расходов по проживанию. Студенты ямальских колледжей теперь будут получать образовательные сертификаты на обучение по важным и популярным для них направлениям: «сестринское дело», «мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей», «право и организация социального обеспечения».

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ИСТОЧНИК KP.RU