В Лабытнанги выясняют причину гибели мужчины в кафе

20 Янв. 2020 2020-01-20T08:19:07+03:00

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В Лабытнанги в кафе «Зодиак» погиб мужчина. Началась доследственная проверка. По предварительным данным следствия, в ночь с 17 на 18 января 2020 года в холле кафе-клуба между посетителями завязался конфликт. В выяснения отношений вмешался 52-летний мужчина. После того, как конфликт был погашен силами сотрудников заведения, было обнаружено, что мужчина скончался.

Что стало причиной смерти сейчас выясняют правоохранители. Изъята и исследуется видеозапись с камер наружного наблюдения. Проведен тщательный осмотр происшествия, опрошены свидетели, назначен необходимый комплекс судебных экспертиз.

Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, по результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU