2020-01-20T06:27:05+03:00
Спорт

В Салехарде и Лабытнанги стартовали соревнования на Кубок Содружества

В соревновательную программу входит пять видов спорта
Анна Полякова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Салехард и Лабытнанги начали ежегодные соревнования на Кубок Содружества. Как пояснили в администрации ямальской столицы, это дружеские игры в волейбол, настольный теннис, баскетбол, мини-футбол и шахматы.

В каждом виде состязаний представлены лучшие спортсмены муниципалитетов. По традиции спортивное противостояние между городами-соседями проходят и на левом, и на правом берегах Оби.

19 января завершился первый из пяти этапов, который входит в соревновательную программу за Кубок Содружества. По итогам двух встреч в настольном теннисе сильнее оказались салехардские теннисисты, они одержали уверенную победу – 8:3.

Впереди ещё четыре вида спорта, по результатам которых определится обладатель Кубка Содружества-2020. В мини-футболе выяснить, кто сильнее, предстоит 25 января.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бассейн в Салехарде снизил цены после жалоб горожан
В Пуровском районе разыскивают укравших 50 тысяч с банковской карты
Билет на автобус между Пурпе и Губкинским подешевел в два раза
На Ямале заработали новые меры поддержки тундровиков
В Лабытнанги выясняют причину гибели мужчины в кафе
В Салехарде и Лабытнанги стартовали соревнования на Кубок Содружества
Погода на Ямале 20 января: ожидается похолодание
В Новом Уренгое при пожаре в многоквартирном доме пострадал ребенок
Портфель ВТБ Факторинг достиг рекордных для рынка 250 млрд рублей
Жители Салехарда на Крещение окунаются в купелях на реке Полуй
Ямальская шахматистка Александра Горячкина сразится с новым соперником
Погода на Ямале 19 января: пришли Крещенские морозы
На Ямале в ДТП насмерть разбились двое полицейских и мигрант
Глава Салехарда взял лопату и почистил снег на самой большой в городе детской площадке
Ноябрянку ждет суд за сокрытие налогов в крупном размере
В минувшие сутки на дорогах Ямала пострадали 2 человека
ВТБ первым в России запустил видеобанкоматы
Погода на Ямале 18 января: снегопад и облачно
Танцоры из Лабытнанги стали победителями всемирного фестиваля национальных культур
Ямал представляет свою продукцию на выставке в Берлине
Лже-сотрудник банка выманил у пенсионерки из Муравленко почти 100 тысяч рублей
Город без света: ЧП в Лабытнанги заинтересовалась прокуратура
Зимник Салехард-Надым открыли для полноприводных машин
В Лабытнанги в рамках федерального проекта отремонтируют две улицы
На Ямале в 2020 году построят 22 новых детсада