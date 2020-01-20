В Салехарде и Лабытнанги стартовали соревнования на Кубок Содружества

20 Янв. 2020 2020-01-20T06:27:05+03:00

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Салехард и Лабытнанги начали ежегодные соревнования на Кубок Содружества. Как пояснили в администрации ямальской столицы, это дружеские игры в волейбол, настольный теннис, баскетбол, мини-футбол и шахматы.

В каждом виде состязаний представлены лучшие спортсмены муниципалитетов. По традиции спортивное противостояние между городами-соседями проходят и на левом, и на правом берегах Оби.

19 января завершился первый из пяти этапов, который входит в соревновательную программу за Кубок Содружества. По итогам двух встреч в настольном теннисе сильнее оказались салехардские теннисисты, они одержали уверенную победу – 8:3.

Впереди ещё четыре вида спорта, по результатам которых определится обладатель Кубка Содружества-2020. В мини-футболе выяснить, кто сильнее, предстоит 25 января.

ИСТОЧНИК KP.RU