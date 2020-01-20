2020-01-20T05:18:52+03:00
Общество

Погода на Ямале 20 января: ожидается похолодание

Местами температура воздуха опустится до -30 градусов
Анна Полякова
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Погода на Ямале 20 января: ожидается похолоданиеПогода на Ямале 20 января: ожидается похолоданиеФото: Анна Полякова
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В понедельник, 20 января, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем – 11 градусов, пасмурно, небольшой снег будет идти весь день. Ветер северо-западный 8 м/с.

В Ноябрьске потеплеет днем до -14 градусов. К ночи вновь температура воздуха опустится до -21. Пройдет снег. Ветер северо-западный 12 м/с.

В Новом Уренгое -28 градусов. Пасмурная погода, снег. Ветер восточный 5 м/с.

В Надыме ожидается резкий перепад температуры от -10 днем до -26 вечером. После обеда усилится северо-западный ветер. Его порывы будут достигать 22 м/с.

В Губкинском -16… -27 градусов, будет пасмурно и снежно. Ветер западный 6 м/с.

В Тарко-Сале - 23 градуса, пасмурно и снежно. Ближе к ночи ударит мороз до -30. Ветер юго-восточный 4 м/с.

В Муравленко -11 градусов, пасмурно, снег. Вечером -19…-21 градус. Ветер северо-западный 16, с порывами до 22 м/с.

В Лабытнанги -10 градусов, снег. Северо-западный ветер 7 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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