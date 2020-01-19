19 Янв. 2020 2020-01-19T19:55:50+03:00

В Новом Уренгое при пожаре в многоквартирном доме пострадал ребенок. Фото с сайта МЧС ЯНАО

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Пожар в деревянном двухэтажном доме по улице Таежная в городе Новом Уренгое произошел 19 января около четырех часов дня. Пострадали два человека.

По данным МЧС ЯНАО, дом в 2016 году был признан аварийном, в 2018 году частично расселен, но на момент произошедшего в нем проживали люди.

Первое пожарное подразделение прибыло через 3 минуты. Спасатели эвакуировали 13 жильцов дома, в числе которых двое детей и один инвалид.

В результате пожара пострадал ребенок 2008 года. Он отравился угарным газом, также за медицинской помощью обратился ещё один человек с вывихом ноги. Погибших нет.

К месту пожара прибыл автобус для размещения эвакуированных жильцов. Спустя полтора часа пожар был локализован на площади 650 квадратных метров. На месте пожара работают 28 человек и 8 единиц спецтехники МЧС.

Причину пожара и ущерб позже установят дознаватели.

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ИСТОЧНИК KP.RU