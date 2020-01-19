2020-01-19T19:55:50+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое при пожаре в многоквартирном доме пострадал ребенок

Он надышался угарным газом
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Новом Уренгое при пожаре в многоквартирном доме пострадал ребенок. Фото с сайта МЧС ЯНАОВ Новом Уренгое при пожаре в многоквартирном доме пострадал ребенок. Фото с сайта МЧС ЯНАО
Изменить размер текста:

Пожар в деревянном двухэтажном доме по улице Таежная в городе Новом Уренгое произошел 19 января около четырех часов дня. Пострадали два человека.

По данным МЧС ЯНАО, дом в 2016 году был признан аварийном, в 2018 году частично расселен, но на момент произошедшего в нем проживали люди.

Первое пожарное подразделение прибыло через 3 минуты. Спасатели эвакуировали 13 жильцов дома, в числе которых двое детей и один инвалид.

В результате пожара пострадал ребенок 2008 года. Он отравился угарным газом, также за медицинской помощью обратился ещё один человек с вывихом ноги. Погибших нет.

К месту пожара прибыл автобус для размещения эвакуированных жильцов. Спустя полтора часа пожар был локализован на площади 650 квадратных метров. На месте пожара работают 28 человек и 8 единиц спецтехники МЧС.

Причину пожара и ущерб позже установят дознаватели.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новом Уренгое при пожаре в многоквартирном доме пострадал ребенок
Портфель ВТБ Факторинг достиг рекордных для рынка 250 млрд рублей
Жители Салехарда на Крещение окунаются в купелях на реке Полуй
Ямальская шахматистка Александра Горячкина сразится с новым соперником
Погода на Ямале 19 января: пришли Крещенские морозы
На Ямале в ДТП насмерть разбились двое полицейских и мигрант
Глава Салехарда взял лопату и почистил снег на самой большой в городе детской площадке
Ноябрянку ждет суд за сокрытие налогов в крупном размере
В минувшие сутки на дорогах Ямала пострадали 2 человека
ВТБ первым в России запустил видеобанкоматы
Погода на Ямале 18 января: снегопад и облачно
Танцоры из Лабытнанги стали победителями всемирного фестиваля национальных культур
Ямал представляет свою продукцию на выставке в Берлине
Лже-сотрудник банка выманил у пенсионерки из Муравленко почти 100 тысяч рублей
Город без света: ЧП в Лабытнанги заинтересовалась прокуратура
Зимник Салехард-Надым открыли для полноприводных машин
В Лабытнанги в рамках федерального проекта отремонтируют две улицы
На Ямале в 2020 году построят 22 новых детсада