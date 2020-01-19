2020-01-19T19:26:59+03:00
Общество

Портфель ВТБ Факторинг достиг рекордных для рынка 250 млрд рублей

Поделиться:
Портфель ВТБ Факторинг достиг рекордных для рынка 250 млрд рублейПортфель ВТБ Факторинг достиг рекордных для рынка 250 млрд рублей
Изменить размер текста:

По итогам 2019 года ВТБ Факторинг нарастил портфель на 18%, до 254 млрд рублей, что стало рекордным показателем для отрасли. Рыночная доля компании достигла 32% (согласно предварительным данным АФК). Всего за прошедший год ВТБ Факторинг профинансировал более 1,1 тысячи компаний на 726 млрд рублей, увеличив этот показатель на 19%.

«ВТБ Факторинг остается драйвером роста всего рынка уже на протяжении 10 лет, что подтверждается достигнутым объемом портфеля в четверть триллиона рублей. За это время мы профинансировали более 5 тысяч компаний на сумму 4 трлн рублей, – подчеркнул генеральный директор ВТБ Факторинг Антон Мусатов. – В центре нашего внимания сегодня – цифровизация процессов онбординга и финансирования клиентов, применение комплексных программ Supply Chain Finance (SCF), развитие финтех-платформы GetFinance, которую мы помогли запустить в прошлом году. На следующие десять лет мы ставим себе целью преодоление планки в 500 млрд рублей по портфелю, сформированный группой компаний ВТБ Факторинг».

Как отметил Антон Мусатов, в 2020 году компания будет углублять сотрудничество с крупными клиентами и массово вовлекать в факторинг малый и средний бизнес. Кроме того, ВТБ Факторинг намерен охватить все сегменты рынка коммерческого финансирования в России, продукты Asset-based finance (ABF) и Asset-based lending (ABL), продолжить работу по внедрению факторинга в бизнес-процессах крупнейших компаний российской экономики, а также формировать новые рыночные ниши.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новом Уренгое при пожаре в многоквартирном доме пострадал ребенок
Портфель ВТБ Факторинг достиг рекордных для рынка 250 млрд рублей
Жители Салехарда на Крещение окунаются в купелях на реке Полуй
Ямальская шахматистка Александра Горячкина сразится с новым соперником
Погода на Ямале 19 января: пришли Крещенские морозы
На Ямале в ДТП насмерть разбились двое полицейских и мигрант
Глава Салехарда взял лопату и почистил снег на самой большой в городе детской площадке
Ноябрянку ждет суд за сокрытие налогов в крупном размере
В минувшие сутки на дорогах Ямала пострадали 2 человека
ВТБ первым в России запустил видеобанкоматы
Погода на Ямале 18 января: снегопад и облачно
Танцоры из Лабытнанги стали победителями всемирного фестиваля национальных культур
Ямал представляет свою продукцию на выставке в Берлине
Лже-сотрудник банка выманил у пенсионерки из Муравленко почти 100 тысяч рублей
Город без света: ЧП в Лабытнанги заинтересовалась прокуратура
Зимник Салехард-Надым открыли для полноприводных машин
В Лабытнанги в рамках федерального проекта отремонтируют две улицы
На Ямале в 2020 году построят 22 новых детсада