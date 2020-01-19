Жители Салехарда на Крещение окунаются в купелях на реке Полуй
Ежегодно в Салехарде в ледяной воде в Крещение совершает обряд порядка полутысячи человек.
Как рассказали в городской администрации, сегодня, 19 января, в день великого праздника – Крещения Господня, в салехардском храме святых апостолов Петра и Павла прошла Божественная литургия и совершен обряд освящения воды. Затем прихожане, уже по сложившейся традиции, направились крестным ходом к реке Полуй.
Настоятель храма Протоиерей Алексий Мартынов совместно с духовенством храма, совершив обряд освящения воды, поздравил всех с праздником и окропил горожан крещенской водой.
Крещенская купель будет открыта до 24 часов.
Отметим, что у купелей дежурят спасатели, полиция и бригады «скорой».
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ИСТОЧНИК KP.RU