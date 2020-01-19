2020-01-19T13:02:42+03:00
Звезды

Жители Салехарда на Крещение окунаются в купелях на реке Полуй

Совершить обряд омовения можно до полуночи
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Жители Салехарда на Крещение окунаются в купелях на реке Полуй. Фото с сайта администрации города СалехардЖители Салехарда на Крещение окунаются в купелях на реке Полуй. Фото с сайта администрации города Салехард
Изменить размер текста:

Ежегодно в Салехарде в ледяной воде в Крещение совершает обряд порядка полутысячи человек.

Как рассказали в городской администрации, сегодня, 19 января, в день великого праздника – Крещения Господня, в салехардском храме святых апостолов Петра и Павла прошла Божественная литургия и совершен обряд освящения воды. Затем прихожане, уже по сложившейся традиции, направились крестным ходом к реке Полуй.

Настоятель храма Протоиерей Алексий Мартынов совместно с духовенством храма, совершив обряд освящения воды, поздравил всех с праздником и окропил горожан крещенской водой.

Крещенская купель будет открыта до 24 часов.

Отметим, что у купелей дежурят спасатели, полиция и бригады «скорой».

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Салехарда на Крещение окунаются в купелях на реке Полуй
Ямальская шахматиска Анна Горячкина сразится с новым соперником
Погода на Ямале 19 января: пришли Крещенские морозы
На Ямале в ДТП насмерть разбились двое полицейских и мигрант
Глава Салехарда взял лопату и почистил снег на самой большой в городе детской площадке
Ноябрянку ждет суд за сокрытие налогов в крупном размере
В минувшие сутки на дорогах Ямала пострадали 2 человека
ВТБ первым в России запустил видеобанкоматы
Погода на Ямале 18 января: снегопад и облачно
Танцоры из Лабытнанги стали победителями всемирного фестиваля национальных культур
Ямал представляет свою продукцию на выставке в Берлине
Лже-сотрудник банка выманил у пенсионерки из Муравленко почти 100 тысяч рублей
Город без света: ЧП в Лабытнанги заинтересовалась прокуратура
Зимник Салехард-Надым открыли для полноприводных машин
В Лабытнанги в рамках федерального проекта отремонтируют две улицы
На Ямале в 2020 году построят 22 новых детсада