19 Янв. 2020 2020-01-19T09:34:49+03:00

Ямальская шахматиска Анна Горячкина сразится с новым соперником. Фото с сайта администрации города Салехарда

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Известная шахматистка из Салехарда - Александра Горячкина сегодня, 19 января, во Владивостоке сразится с очередным соперником. Она сыграет в девятой партии.

Накануне салехардцы поддержали флешмобом спортсменку. Активисты пробежали от Стеллы «80 лет ЯНАО» через мост «Факел» до Парка Победы и финишировали вновь у Стеллы.

Напомним, 17 января во Владивостоке завершилась восьмая партия за мировую шахматную корону между Александрой Горячкиной и Цзюй Вэньцзюнь.

Российская шахматистка одержала победу белыми фигурами. Таким образом, общий счет стал 4,5 на 3,5 балла в пользу Александры Горячкиной.

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ИСТОЧНИК KP.RU