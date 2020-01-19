2020-01-19T07:52:10+03:00
Общество

Погода на Ямале 19 января: пришли Крещенские морозы

Сильный ветер западных и северных направлений
Алена Кульмухаметова
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Погода на Ямале 19 января: пришли Крещенские морозы. Фото из группы "Надым" во "ВКонтакте"Погода на Ямале 19 января: пришли Крещенские морозы. Фото из группы "Надым" во "ВКонтакте"
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В воскресенье 19 января по прогнозам метеорологов в Салехарде днем –17, -20 градусов, облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер западный, северо-западный 5-17 м/с.

В Ноябрьске -21, -23 градусов, переменная облачность, возможен снегопад. Ветер западный, северо-западный 6-13 м/с.

В Новом Уренгое -19, -24 градуса. Пасмурная погода, небольшой снег. Ветер западный, северо-западный 8-14 м/с.

В Надыме -17, -26 градусов, пасмурно, снегопад. Ветер западный, северо-западный 9-15 м/с.

В Губкинском -19, –26 градусов, пасмурно, небольшой снегопад. Ветер западный, северо-западный 7-14 м/с.

В Тарко-Сале -19, -26 градусов, переменная облачность, небольшой снегопад. Ветер западный, северо-западный 5-13 м/с.

В Муравленко -21, -23 градусов, переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный 8-14 м/с.

В Лабытнанги -17, -20 градусов, пасмурно, возможен снег. Западный, северо-западный ветер 8-17 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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