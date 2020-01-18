18 Янв. 2020 2020-01-18T15:56:37+03:00

На Ямале в ДТП насмерть разбились двое полицейских и мигрант. Фото с сайта СУ СК ЯНАО

Иностранца конвоировали для выдворения на родину

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Три человека погибли трое пострадали при лобовом столкновении автомобилей «Мазда» и служебной «Лады Гранты» под Надымом.

По данным Госавтоинспекции ЯНАО, ДТП произошло около пяти утра на трассе «Сургут-Салехард» 18 января.

По предварительной информации, водитель «Мазды» выехал на встречку, где столкнулся с легковушкой «Лада Гранта». В салоне служебной машины ямальского УМВД находился экипаж полиции из двух человек, который конвоировал мигранта для выдворения за пределы Российской Федерации.

Все находившиеся в салоне служебного авто погибли. Трое мужчин ехавших в салоне иномарки получили травмы различной степени тяжести.

В следственном комитете Ямала по факту гибели в ДТП двух сотрудников полиции и гражданского лица возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двоих и более лиц».

Следователи установили, что в ночь на 18 января 2020 года двое сотрудников отдела МВД России по г. Губкинский на служебном автомобиле «Лада Гранта» конвоировали административно задержанного гражданина. Около 5 часов утра на 985 км автодороги «Сургут – Салехард» произошло лобовое столкновение с автомашиной «Мазда», в которой находились двое мужчин и женщина.

В настоящее время допрашиваются очевидцы, устанавливаются все обстоятельства преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU