18 Янв. 2020 2020-01-18T15:18:25+03:00

Глава Салехарда взял лопату и почистил снег на самой большой в городе детской площадке. Фото с сайта администрации города Салехарда

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Градоначальник Алексей Титовский принял сегодня, 18 января, участие в субботнике, организованном во дворе домов на улице Павлова. На уборку снега вышли свыше 50 человек. Были задействованы несколько единиц снегоуборочной техники предприятия «Салехарддорстрой».

- В этом микрорайоне есть проблемы с управляющей компанией, поэтому во дворе снег не убирали. Жители домов не раз озвучивали данный вопрос и на личных встречах, и в социальных сетях. Поэтому нами было принято решение помочь и собственными силами почистить детскую площадку, - комментирует Алексей Титовский.

Добавим, что процесс по выбору управляющей организации микрорайона Павлова запущен, уже скоро дома будут переданы в управление и подобного скопления снега больше не повторится.

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ИСТОЧНИК KP.RU