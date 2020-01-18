Ноябрянку ждет суд за сокрытие налогов в крупном размере
Предприниматель из Ноябрьска стала фигуранткой уголовного дела за уклонение от уплаты налогов на 1,5 млн рублей.
Как сообщили в СУ СК ЯНАО, в отношение бизнесмена возбуждено уголовное дело. В период с января 2018 по март 2019 года она не исчислила и не уплатила в бюджет государства налоги и страховые взносы в размере более 1,5 млн. рублей.
Правонарушение выявлено сотрудниками отдела экономической безопасности при полиции Ноябрьска.
В настоящее время следствием проводятся мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.
ИСТОЧНИК KP.RU