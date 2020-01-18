2020-01-18T14:52:39+03:00
Происшествия

Ноябрянку ждет суд за сокрытие налогов в крупном размере

Следователи выясняют причину неуплаты
Алена Кульмухаметова
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Ноябрянку ждет суд за сокрытие налогов в крупном размереНоябрянку ждет суд за сокрытие налогов в крупном размереФото: pixabay.com
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Предприниматель из Ноябрьска стала фигуранткой уголовного дела за уклонение от уплаты налогов на 1,5 млн рублей.

Как сообщили в СУ СК ЯНАО, в отношение бизнесмена возбуждено уголовное дело. В период с января 2018 по март 2019 года она не исчислила и не уплатила в бюджет государства налоги и страховые взносы в размере более 1,5 млн. рублей.

Правонарушение выявлено сотрудниками отдела экономической безопасности при полиции Ноябрьска.

В настоящее время следствием проводятся мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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