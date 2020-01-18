18 Янв. 2020 2020-01-18T11:25:02+03:00

В минувшие сутки на дорогах Ямала пострадали 2 человека. Фото с сайта Госавтоинспекции ЯНАО

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Дорожно-транспортное происшествие с двумя пострадавшими произошло 17 января на трассе «Сургут-Салехард».

По данным Госавтоинспекции Ямала, в 01.20 на 520 км трассы «Сургут-Салехард» водитель автомобиля «Тойота» при совершении обгона в зоне действия дорожного знака «Обгон запрещен» выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение со встречным автомобилем «Лада». В результате ДТП, травмированы пассажиры обеих машин.

За прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 20 ДТП, в результате которых травмированы 2 человека. С начала 2020 года на ямальских дорогах в 233 зарегистрированных ДТП, погиб 1 человек и 19 травмированы, в их числе 2 детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU