2020-01-18T07:26:40+03:00
Общество

Погода на Ямале 18 января: снегопад и облачно

Ветер западных направлений
Алена Кульмухаметова
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Погода на Ямале 18 января: снегопад и облачно. Фото из группы "Надым" во ВКонтактеПогода на Ямале 18 января: снегопад и облачно. Фото из группы "Надым" во ВКонтакте
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В субботу, 18 января, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем –13, -20 градусов, облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с.

В Ноябрьске -19, -14 градусов, пасмурно, снегопад. Ветер юго-западный, западный 7-13 м/с.

В Новом Уренгое -18, -23 градуса. Пасмурная погода небольшой снег. Ветер западный, северо-западный 6-10 м/с.

В Надыме -12, -21 градусов, переменная облачность, снегопад. Западный, юго-западный ветер 4-12 м/с.

В Губкинском -15, –20 градусов, переменная облачность, небольшой снегопад. Ветер юго-западный, западный 2-14 м/с.

В Тарко-Сале -15, -23 градусов, переменная облачность, небольшой снегопад. Ветер юго-западный, западный 6-12 м/с.

В Муравленко -19, -14 градусов, пасмурно, снег. Ветер юго-западный, западный 7-14 м/с.

В Лабытнанги -12, -20 градусов, переменная облачность, небольшой снег. Западный, северо-западный ветер 6-12 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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