Танцоры из Лабытнанги стали победителями всемирного фестиваля национальных культур

17 Янв. 2020 2020-01-17T16:10:02+03:00

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Танцевальный коллектив «Палитра» из Лабытнанги завоевал Гран-при финала всемирного фестиваля-конкурса национальных культур WORLD FOLK VIZION. Сегодня, 17 января, с отличными новостями ребята возвращается из Сочи.

«Поздравляю каждого участника коллектива и их наставников! Мы гордимся вами!», - написал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на своей страничке в социальной сети «В Контакте».

«Фишка» коллектива из Лабытнанги - танцевальные композиции на северную тематику. В номерах «Палитры» - уникальная история и красота обычаев коренных и малочисленных народов Севера.

За национальный компонент «Палитра» и получила главный приз. Великолепно коллектив исполнил и эстрадные танцы - за них самые маленькие участники выиграли грант на поездку в Италию. В мастерстве и артистичности ямальские ребята обошли соперников из Китая, Италии, Дагестана, Абхазии, Татарстана и Индии. Это только те, кто пробились в финал. Всего же отборочные туры проходили в 80 странах.

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ИСТОЧНИК KP.RU