17 Янв. 2020 2020-01-17T15:23:01+03:00

Ямал представляет свою продукцию на выставке в Берлине Фото: yanao.ru

Ямальцы познакомят участников и гостей мероприятия с регионом

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Ямальская делегация принимает участие в 85-ой торговой выставке пищевой промышленности, садоводства, сельского и лесного хозяйства «Зелёная неделя - 2020». Она открылась 17 января в выставочном центре «Мессе Берлин».

Округ – постоянный участник выставки с 2003 года. Северяне представили деликатесы из рыбы, оленины и дикоросов четырёх ямальских производителей: производственной фирмы «Ныда-Ресурс», мясоперерабатывающего комплекса «Паюта», рыболовецкой артели «Орион» и «Салехардского комбината». В рамках выставки запланированы встречи и переговоры с потенциальными бизнес-партнёрами.

Ямальцы познакомят участников и гостей мероприятия с регионом, его агропромышленным потенциалом и инновационными технологиями, обеспечивающими интеграцию традиционного хозяйства коренных народов Севера с условиями рынка.

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ИСТОЧНИК KP.RU