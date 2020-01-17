17 Янв. 2020 2020-01-17T15:09:01+03:00

Лже-сотрудник банка выманил у пенсионерки из Муравленко почти 100 тысяч рублей Фото: pixabay.com

В разговоре он вынудил ее назвать реквизиты банковской карты и пароли безопасности

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В Муравленко возбудили уголовное дело о краже денег с банковской карты. К правоохранителям 16 января обратилась пенсионерка, которая рассказала, как попалась на уловку мошенника.

Полицейские установили, что за два дня до этого женщине на сотовый позвонил незнакомец и представился работником службы безопасности банковского учреждения. Он напугал женщину, сообщив, что с банковского счета была попытка снятия денег. В разговоре он вынудил ее назвать реквизиты банковской карты и пароли безопасности, приходящие в сообщении. После этого произошло списание 94 000 рублей.

Сейчас по делу проводится расследование, устанавливаются причастные к совершению преступления, сообщили в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Сотрудники полиции призывают граждан, общаясь с неизвестными лицами, проверять подлинность полученной информации.

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ИСТОЧНИК KP.RU