Город без света: ЧП в Лабытнанги заинтересовалась прокуратура

17 Янв. 2020 2020-01-17T14:34:00+03:00

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В Лабытнанги прокуратура начала проверку по факту произошедшего в муниципальном образовании отключения электроэнергии. Напомним, 16 января 2020 года в 7 часов 55 минут город погрузился во тьму. 627 многоквартирных домов остались без света.

По предварительным данным, произошло аварийное отключение систем электроснабжения в связи со срабатыванием автоматической системы защиты энергоблока. Восстановлено электроснабжение произошло в 8 часов 21 минуту, сообщили в прокуратуре ЯНАО.

По результатам надзорных мероприятий филиалу «Передвижные электростанции «Лабытнанги» ПАО «Передвижная энергетика» будет дана оценка соблюдения законодательства об электроэнергетике, в том числе при подготовке к осенне-зимнему периоду, а также исполнение требований правил расследования причин аварий в электроэнергетике.

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ИСТОЧНИК KP.RU