2020-01-17T14:19:48+03:00
Общество

Зимник Салехард-Надым открыли для полноприводных машин

Трасса открыта с 15.00 часов
Анна Полякова
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Зимник Салехард-Надым открыли для полноприводных машин Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАОЗимник Салехард-Надым открыли для полноприводных машин Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО
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На зимней автодороге Салехард-Надым 17 января возобновилось движение после непогоды. Трасса открыта для проезда только полноприводных автомобилей общей массой до 10 тонн с 15.00 часов, сообщает администрация Надымского района.

Напомним, накануне зимник приостановил работу с 13:00 часов по местному времени. В районе зимней автодороги бушевала метель

Получить оперативную информацию о работе зимников можно по телефону ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО»: (34922) 7-17-04.

Также информация о зимниках размещается в разделе «Зимники» на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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