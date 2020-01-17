Зимник Салехард-Надым открыли для полноприводных машин
На зимней автодороге Салехард-Надым 17 января возобновилось движение после непогоды. Трасса открыта для проезда только полноприводных автомобилей общей массой до 10 тонн с 15.00 часов, сообщает администрация Надымского района.
Напомним, накануне зимник приостановил работу с 13:00 часов по местному времени. В районе зимней автодороги бушевала метель
Получить оперативную информацию о работе зимников можно по телефону ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО»: (34922) 7-17-04.
Также информация о зимниках размещается в разделе «Зимники» на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
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ИСТОЧНИК KP.RU