2020-01-17T14:12:01+03:00
Общество

В Лабытнанги в рамках федерального проекта отремонтируют две улицы

В планах обновление Школьной и Подгорной
Анна Полякова
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В Лабытнанги в рамках федерального проекта отремонтируют две улицы Фото: правительство ЯНАОВ Лабытнанги в рамках федерального проекта отремонтируют две улицы Фото: правительство ЯНАО
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Лабытнанги вновь принимает участие в реализации федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2020 году подрядчик проведет ремонт дорог по улицам Школьная и Подгорная, причем последняя будет отремонтирована полностью, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Напомним, перед Ямалом в 2019 году была поставлена задача: привести к нормативному состоянию сети автодорог Салехардской городской агломерации с 43,3% до 57,3%. Ремонтировали региональную автодорогу Салехард – Лабытнанги, а также улично-дорожную сеть этих двух городов.

Лабытнанги с запланированными объёмами ремонта дорог по федеральному нацпроекту, содержавшему 9 позиций, справился полностью. Обновлённые участки дорог востребованы горожанами, связывают центр с отдалёнными микрорайонами города, по ним проходят автобусные маршруты, которые должны быть безопасными и комфортными.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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