На Ямале в 2020 году построят 22 новых детсада

17 Янв. 2020 2020-01-17T13:56:06+03:00

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В этом году на Ямале появятся 22 новых детских сада, еще 5 появятся в ближайшие два года. Это даст 5625 мест, в том числе 1500 – для детей до 3-х лет. Будут строиться и новые школы – 26 учреждений за 3 года. Это отвечает задачам, которые поставил президент в своем Послании Федеральному собранию 15 января, отметили в правительстве ЯНАО.

Масштабная программа по строительству образовательных учреждений началось в регионе в 2019 году. В тот же год были открыты два детсада в Надыме и Губкинском на 330 мест каждый и одна школа в селе Восяхово Шурышкарского района.

В конце года завершено строительство садика в Новом Уренгое. В ближайшее время он начнёт свою работу. Кроме того, завершилось строительство школы на 450 мест в городе Тарко-Сале, в настоящее время оформляются документы для получения лицензии.

В этом году планируется начать строительство двух школ в Салехарде, трех в Ноябрьске и одной в Новом Уренгое. Строители также зайдут на площадки в Пурпе, Муравленко и других населенных пунктах.

Одновременно, по поручению губернатора, в 2020 году начнется реновация школ, которые были построены более 30 лет. Это здания в капитальном исполнении, которые «морально» устарели. Преобразится их внешний вид, а внутренние пространства станут современнее и полезнее для школьников.

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ИСТОЧНИК KP.RU