2020-01-17T13:46:03+03:00
Общество

Все школьники начальных классов на Ямале питаются бесплатно

Детям будут чаще подавать оленину, рыбу дикоросы
Анна Полякова
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Все школьники начальных классов на Ямале питаются бесплатно Фото: yanao.ruВсе школьники начальных классов на Ямале питаются бесплатно Фото: yanao.ru
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Поручение Президента Ямал выполняет, сообщили в правительстве региона. Речь идет о бесплатном питании школьников начальных классов.

Во всех учебных заведениях ЯНАО дети с 1 по 4 класс уже обеспечены бесплатным горячим питанием – более 33 тысяч юных ямальцев. Также за питание не платят дети-сироты, инвалиды, малоимущие, многодетные, кадеты, спортивные классы (их кормят два раза в день – завтраком и обедом).

В сельских школах горячую еду получают абсолютно все ученики. Для воспитанников школ-интернатов организовано питание 4-5 раз в день. Для тех категорий детей, кто питается за свой счёт, в среднем горячий обед в школе стоит 90-140 рублей.

Напомним, одна из тем, которую затронул Президент, обращаясь к Федеральному Собранию, – это организация бесплатного горячего питания в начальной школе, чтобы снять с родителей эту материальную нагрузку.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов отметил, что регион пошел дальше. В ЯНАО в конце прошлого года глава региона поручил увеличить в детском рационе ямальскую продукцию – экологически чистую оленину, рыбу и дикоросы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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