2020-01-17T13:26:52+03:00
Спорт

Александра Горячкина выиграла восьмую партию матча за звание чемпионки мира

На 45-м ходу чемпионка мира из Китая признала свое поражение
Анна Полякова
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Александра Горячкина выиграла восьмую партию матча за звание чемпионки мира Фото: yamal-sport.ruАлександра Горячкина выиграла восьмую партию матча за звание чемпионки мира Фото: yamal-sport.ru
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Во Владивостоке 17 января состоялась восьмая партия матча на первенство мира между ямальской спортсменкой Александрой Горячкиной китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.

Российская шахматистка играла белыми фигурами. Как сообщает департамент по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого автономного округа, на доске довольно быстро возникла обоюдоострая позиция, поскольку черные разменяли своего коня f6 на чернопольного слона белых на поле g3, тем самым вскрыв линию "h". Обе шахматистки предпочли рокировать в длинную сторону.

В миттельшпиле россиянка стала переигрывать свою соперницу, которая приняла ряд не очень удачных решений и потратила много времени на обдумывание. Белые захватили пространство на обоих флангах, достигнув полной доминации. Александра выиграла две пешки и после размена ферзей реализовала свое преимущество в ладейном эндшпиле. На 45-м ходу чемпионка мира признала свое поражение. Девятая партия состоится 19 января. Белые фигуры будут у Цзюй Вэньцзюнь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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