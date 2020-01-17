17 Янв. 2020 2020-01-17T13:03:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тарко-Сале Пуровского района днем 16 января полыхал арочный бокс. Сообщение о пожаре поступило около четырех часов дня. К счастью, людей внутри помещения в момент ЧП не было.

Как рассказали в ГУ МЧС России по ЯНАО, тушение пожара осложнялось безводностью района и удаленностью порядка 6-8 километров от ближайшего гидранта. Угрозы распространения пожара на ближайшие объекты не было, так как бокс находится в удаленности от города, в районе вертодрома. На месте работали 28 человек, в распоряжении которых было пять единиц техники.

Локализация пожара на площади 900 квадратных метров была объявлена только в 17 часов 20 минут. В результате огнем повреждено 5 единиц техники, которая находилась внутри. Пострадавших и погибших нет. Причину пожара и ущерб установят дознаватели МЧС в ближайшее время.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="272" src="https://www.yamal.kp.ru/video/embed/755229" frameborder="0"></iframe> В Тарко-Сале сгорел ангар с пятью машинами.

ИСТОЧНИК KP.RU