2020-01-17T13:03:00+03:00
Происшествия

В Тарко-Сале сгорел ангар с пятью машинами

Причину пожара установят дознаватели МЧС в ближайшее время [видео]
Анна Полякова
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В Тарко-Сале сгорел ангар с пятью машинами Фото: 89.mchs.gov.ruВ Тарко-Сале сгорел ангар с пятью машинами Фото: 89.mchs.gov.ru
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В Тарко-Сале Пуровского района днем 16 января полыхал арочный бокс. Сообщение о пожаре поступило около четырех часов дня. К счастью, людей внутри помещения в момент ЧП не было.

Как рассказали в ГУ МЧС России по ЯНАО, тушение пожара осложнялось безводностью района и удаленностью порядка 6-8 километров от ближайшего гидранта. Угрозы распространения пожара на ближайшие объекты не было, так как бокс находится в удаленности от города, в районе вертодрома. На месте работали 28 человек, в распоряжении которых было пять единиц техники.

Локализация пожара на площади 900 квадратных метров была объявлена только в 17 часов 20 минут. В результате огнем повреждено 5 единиц техники, которая находилась внутри. Пострадавших и погибших нет. Причину пожара и ущерб установят дознаватели МЧС в ближайшее время.

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В Тарко-Сале сгорел ангар с пятью машинами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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