2020-01-17T12:41:40+03:00
Общество

В Пурпе к концу года построят детсад на 240 мест

Окна в здании покрыты армированной плёнкой
Анна Полякова
Поделиться:
В Пурпе к концу года построят детсад на 240 мест Фото: puradm.ruВ Пурпе к концу года построят детсад на 240 мест Фото: puradm.ru
Изменить размер текста:

В Пурпе на треть уже готово здание нового детского сада. Все работы идут без отставания от графика. Срок сдачи намечен на четвёртый квартал 2020 года. Садик сможет принять 240 воспитанников.

На утеплитель наденут ветрозащитную плёнку, и только потом приступят к монтажу фасадных кассет - здание украсят около трёх тысяч цветных панелей. В группах, где будут находиться малыши, металлопластиковые окна с двухкамерными стеклопакетами покрыты армированной плёнкой – при механическом воздействии стекло не разрушится на большие куски, плёнка их удержит.

Напомним, в Пуровском районе в рамках нацпроекта «Образование» на основе соглашений о муниципально-частном партнерстве возводят еще два дошкольных учреждения в Тарко-Сале на 240 мест каждый: на улицах Строителей и Сеноманской.

Строительство планируют завершить в конце 2020 года, что позволит выполнить поручение президента и обеспечить доступность дошкольного образования на территории района для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, сообщает администрация Пуровского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Зимник Салехард-Надым открыли для полноприводных машин
В Лабытнанги в рамках федерального проекта отремонтируют две улицы
На Ямале в 2020 году построят 22 новых детсада
Все школьники начальных классов на Ямале питаются бесплатно
Александра Горячкина выиграла восьмую партию матча за звание чемпионки мира
В Тарко-Сале сгорел ангар с пятью машинами
В Пурпе к концу года построят детсад на 240 мест
На Ямале четверых вахтовиков сняли с поездов за мат и пьянку
На Ямале в Крещение будут открыты 30 купелей
Надымчанка в старый Новый год зарезала соседку
Глава Ямала передал учительнице из Нового Уренгоя благодарность от президента
В Новом Уренгое вынесли приговор шести участникам ОПГ
Педагоги Лабытнанги выпустили музыкальный сборник «День Ангела»
В Надыме из-за метели изменили график уборки снега
На Ямале ждут усиления ветра до 18 м/с
В Губкинском горожане разрабатывают концепцию пляжа
В Ноябрьске мероприятия к юбилею Победы начнутся уже в январе
В Новом Уренгое пропавшего вахтовика считают убитым
Стартовал новый этап в строительстве моста через реку Пур
Каждый второй кредит по семейной ипотеке в России выдает ВТБ
Погода на Ямале 17 января: местами пройдет снег
На Ямале из-за метели закрыли зимник Салехард-Надым
К юбилею Победы в Ноябрьске решили проанализировать потребности всех ветеранов