17 Янв. 2020 2020-01-17T12:41:40+03:00

В Пурпе к концу года построят детсад на 240 мест Фото: puradm.ru

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В Пурпе на треть уже готово здание нового детского сада. Все работы идут без отставания от графика. Срок сдачи намечен на четвёртый квартал 2020 года. Садик сможет принять 240 воспитанников.

На утеплитель наденут ветрозащитную плёнку, и только потом приступят к монтажу фасадных кассет - здание украсят около трёх тысяч цветных панелей. В группах, где будут находиться малыши, металлопластиковые окна с двухкамерными стеклопакетами покрыты армированной плёнкой – при механическом воздействии стекло не разрушится на большие куски, плёнка их удержит.

Напомним, в Пуровском районе в рамках нацпроекта «Образование» на основе соглашений о муниципально-частном партнерстве возводят еще два дошкольных учреждения в Тарко-Сале на 240 мест каждый: на улицах Строителей и Сеноманской.

Строительство планируют завершить в конце 2020 года, что позволит выполнить поручение президента и обеспечить доступность дошкольного образования на территории района для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, сообщает администрация Пуровского района.

ИСТОЧНИК KP.RU