17 Янв. 2020 2020-01-17T12:03:35+03:00

На Ямале четверых вахтовиков сняли с поездов за мат и пьянку Фото: Ольга Крыльцова

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На Ямале четырем пассажирам поездов не дали доехать до места назначения полицейские. Их привлекли к административной ответственности.

Как сообщили в УТ МВД России по УрФО, одни из нарушителей нарушители ехали 16 января на работу вахтовым методом, другие возвращались с нее. В пути следования все они распивали алкогольные напитки и выражались нецензурной бранью, мешали попутчикам и работе поездных бригад.

Одним из нарушителей оказался 28-летний житель Красноярска, который ехал в поезде «Пермь – Новый Уренгой». На неоднократные замечания сотрудников поездной бригады и начальника поезда мужчина не реагировал.

Второй – 50-летний житель поселка Уренгой Пуровского района – ехал в поезде «Новый Уренгой – Москва». Пьяный мужчина затеял конфликт с попутчиком.

Еще двоих нарушителей общественного порядка полицейские выявили в поезде, «Новый Уренгой – Пермь», в котором 36-летний югорчанин и 24-летний ямалец пьянствовали и матерились.

Станция Ноябрьск-1 стала для них конечно. Всем нарушителям было отказано в дальнейшем проезде. Мужчины были доставлены в дежурную часть транспортной полиции, где за мелкое хулиганство были привлечены к административной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU