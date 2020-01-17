Надымчанка в старый Новый год зарезала соседку

17 Янв. 2020 2020-01-17T10:40:15+03:00

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В Надыме женщина обвиняется в совершении убийства соседки. 47-летняя горожанка расправилась с приятельницей в старый Новый год.

По данным следствия, вечером 14 января 2020 года жительницы одного дома вместе выпивали, когда между ними возникла ссора. Хозяйка квартиры схватила кухонный нож и нанесла гостье три колото-резанных ранения. Удары пришлись в жизненно важные части тела, отмечают в СУ СКР по ЯНАО. 55-летняя женщина скончалась на месте преступления.

Тело убитой обнаружил ее сын, который, разыскивая мать, зашел к соседке. Он же и сообщил в полицию о случившемся. Задержанную заключили под стражу.

В ходе следствия выяснилось, что 47-летняя обвиняемая ранее отбывала наказание в местах лишения свободы за аналогичное преступление. В настоящее время женщина дает признательные показания и сотрудничает со следствием в раскрытии преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU