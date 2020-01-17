Глава Ямала передал учительнице из Нового Уренгоя благодарность от президента
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов вручил учительнице математики из Нового Уренгоя благодарность от президента Российской Федерации.
Глава Ямала адресовал талантливому педагогу Фаине Столбовой немало теплых слов. О ней он написал на своей официальной страничке в социальной сети «ВКонтакте».
Учительница, чей труд заметили и оценили на высоком уровне, преподаёт на Ямале уже 20 лет. Она автор программы выявления математических способностей у детей. Курирует "Газпром-классы" в новоуренгойской школе. В них ребята получают серьёзное физико-математическое образование и поступают в лучшие вузы нашей страны.
Есть пример, когда один из учеников блестяще сдал выпускные экзамены и без вступительных испытаний поступил в университет нефти и газа имени Губкина.
«У нас в округе очень много выдающихся учителей. Рад быть лично знакомым с ещё одним талантливым педагогом», - отметил губернатор.
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ИСТОЧНИК KP.RU