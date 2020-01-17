Глава Ямала передал учительнице из Нового Уренгоя благодарность от президента

17 Янв. 2020 2020-01-17T10:29:01+03:00

Фаина Столбова преподаёт в регионе уже 20 лет

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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов вручил учительнице математики из Нового Уренгоя благодарность от президента Российской Федерации.

Глава Ямала адресовал талантливому педагогу Фаине Столбовой немало теплых слов. О ней он написал на своей официальной страничке в социальной сети «ВКонтакте».

Учительница, чей труд заметили и оценили на высоком уровне, преподаёт на Ямале уже 20 лет. Она автор программы выявления математических способностей у детей. Курирует "Газпром-классы" в новоуренгойской школе. В них ребята получают серьёзное физико-математическое образование и поступают в лучшие вузы нашей страны.

Есть пример, когда один из учеников блестяще сдал выпускные экзамены и без вступительных испытаний поступил в университет нефти и газа имени Губкина.

«У нас в округе очень много выдающихся учителей. Рад быть лично знакомым с ещё одним талантливым педагогом», - отметил губернатор.

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ИСТОЧНИК KP.RU