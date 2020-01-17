2020-01-17T10:01:57+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое вынесли приговор шести участникам ОПГ

Отбывать наказание они будут от 8 до 11 лет
Анна Полякова
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В Новом Уренгое вынесли приговор шести участникам ОПГ Фото: 89.мвд.рфВ Новом Уренгое вынесли приговор шести участникам ОПГ Фото: 89.мвд.рф
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В Новом Уренгое шесть членов организованной преступной группы признаны виновными в сбыте наркотиков. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 8 лет до 11 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

В марте 2018 года новоуренгойские сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков установили 24-летнего жителя Владивостока, подозреваемого в сбыте наркотиков.

Вскоре выявили организованную преступную группу, которая с декабря 2017 года по апрель 2018 года сбывала «синтетику» в Новом Уренгое и Надыме. В ее состав входило шесть молодых людей в возрасте от 21 года до 29 лет, в том числе одна девушка. Все они являлись жителями различных регионов РФ.

Сбыт осуществляли дистанционным способом, соблюдая конспирацию. Роли в группе были четко распределены. В задачи одних лиц входила расфасовка наркотиков на разовые дозы, а другие делали «закладки», предназначенные для покупателей, в различных местах на территории городов.

В результате сотрудники наркоконтроля изъяли более 4 кг синтетических наркотиков, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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