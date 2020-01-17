Педагоги Лабытнанги выпустили музыкальный сборник «День Ангела»

17 Янв. 2020 2020-01-17T09:41:57+03:00

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Преподаватели Детской школы искусств Лабытнанги выпустили музыкальный сборник «День Ангела».

Он создан в содружестве педагогов, авторами стали музыкант Роман Киселев и художник Олеся Филонова. Они считают, что такой сборник будет полезен тем, кто осваивает гитару.

- Однако это не просто нотная тетрадь, а музыкальный сборник, состоящий из семи коротких этюдов: «Колыбельная», «Вальс», «Обида» и других, - отмечают в администрации горда. К слову, одно из произведений включили в общероссийскую музыкальную образовательную программу. Пока «День Ангела» в единственном экземпляре, но авторы настроены на продолжение.

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ИСТОЧНИК KP.RU