2020-01-17T09:33:42+03:00
Общество

В Надыме из-за метели изменили график уборки снега

Расчищать дворы начнут в понедельник
Анна Полякова
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В Надыме из-за метели изменили график уборки снега Фото: nadymregion.ruВ Надыме из-за метели изменили график уборки снега Фото: nadymregion.ru
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В Надыме погода значительно добавило работы дорожникам. Обильные снегопады и метели властвовали в городе в последние два дня.

В результате внесены изменения в действующий график уборки внутриквартальных и внутридворовых проездов Надыма. Как отметили в администрации Надымского района, откорректировать рабу пришлось из-за необходимости расчистки дорог первой очереди – центральных улиц и тротуаров.

Дворы, расчистку которых планировалось выполнить сегодня, 17 января, будут убраны в понедельник, 20 января. График уборки на следующую неделю будет опубликован во вторник, 21 января. Власти Надым просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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