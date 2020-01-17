В Надыме из-за метели изменили график уборки снега

17 Янв. 2020 2020-01-17T09:33:42+03:00

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В Надыме погода значительно добавило работы дорожникам. Обильные снегопады и метели властвовали в городе в последние два дня.

В результате внесены изменения в действующий график уборки внутриквартальных и внутридворовых проездов Надыма. Как отметили в администрации Надымского района, откорректировать рабу пришлось из-за необходимости расчистки дорог первой очереди – центральных улиц и тротуаров.

Дворы, расчистку которых планировалось выполнить сегодня, 17 января, будут убраны в понедельник, 20 января. График уборки на следующую неделю будет опубликован во вторник, 21 января. Власти Надым просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам.

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ИСТОЧНИК KP.RU