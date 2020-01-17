17 Янв. 2020 2020-01-17T09:24:46+03:00

На Ямале ждут усиления ветра до 18 м/с Фото: 89.mchs.gov.ru

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На территории ЯНАО 17 января ожидаются неблагоприятные погодные явления. По данным синоптиков, в отдельных районах округа прогнозируется метель, порывы ветра будут достигать 18 м/с.

Главное управление МЧС России по ЯНАО просит жителей быть осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период и взять под особый контроль детей.

На улице при сильных порывах ветра опасными становятся слабоукреплённые и ветхие конструкции. Кроме того, возможно падение деревьев, ветвей, срыв рекламных щитов, повреждение кровли домов, порывы воздушных линий электропередачи и связи, отмечают в ГУ МЧС России по ЯНАО.

Спасатели рекомендуют автолюбителям быть внимательнее на дороге, а по возможности воздержаться от дальних поездок до улучшения погодных условий.

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ИСТОЧНИК KP.RU