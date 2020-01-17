В Губкинском горожане разрабатывают концепцию пляжа

17 Янв. 2020 2020-01-17T09:13:05+03:00

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Жители Губкинского 17 января будут разрабатывать концепцию благоустройства прибрежной зоны с пляжем. Это идея главы города, который решил, что при создании этого проекта необходимо собрать и учесть мнения горожан.

Мэр Андрей Гаранин пригласил жителей Губкинского на общегородской мозговой штурм. Уже с утра он в своём Инстаграме призвал горожан принять участие в обсуждении. Губкинцы соберутся в 18.30 в Детской библиотеке.

Он отметил, что нужно решать всем вместе, каким будет наш город.Это будет большое место отдыха, куда будут приходить жители всех возрастов, и каждому должно быть комфортно.

Прибрежная зона станет многофункциональной территорией, которая будет задействована не только летом, а круглый год. То есть будет не только пляж, но и место для прогулок и отдыха с детьми.

В администрации решили именно сейчас узнать у горожан, что им необходимо: детские игровые комплексы, скамейки, беседки, велодорожки, уличные тренажёры и т.п. Предложения, которые получат наибольшую поддержку жителей, лягут в основу проекта будущей зоны отдыха.

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ИСТОЧНИК KP.RU