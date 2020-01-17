17 Янв. 2020 2020-01-17T08:59:49+03:00

В Ноябрьске мероприятия к юбилею Победы начнутся уже в январе Фото: Администрация Ноябрьска

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В Ноябрьске в оргкомитет по подготовке к юбилею Победы привлекут молодежь, волонтёров, общественников и всех активных горожан, которые могут предложить новые идеи и подходы к организации праздника.

Мероприятия будут проходить в течение года. Ближайшее из них начнется уже 18 января - Ноябрьск присоединится к Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб». Ее ключевым символом стал кусочек хлеба весом в 125 граммов - именно такая минимальная норма выдачи хлеба на человека в день была установлена во время блокады Ленинграда. Акция предполагает целый ряд тематических мероприятий, в том числе проведение во всех школах Всероссийского урока памяти.

В год 75-летия Великой Победы в Ноябрьске появится «Стена Памяти». Об этом сообщили на первом в этом году заседании рабочей группы по подготовке и празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

К созданию «Стены Памяти» может присоединиться каждый горожанин. Уникальный арт-объект представляет собой документально-художественную инсталляцию-панно из множества фотоснимков героев Победы, которые предоставят ноябряне – участники проекта. Длина конструкции составит 6 м, высота – 2,4 м, ширина – 1 м.

Горожанам предлагают принести фотографии своих родных и близких – участников Великой Отечественной войны в Музей воинской славы.

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ИСТОЧНИК KP.RU