2020-01-17T07:08:49+03:00
Общество

Стартовал новый этап в строительстве моста через реку Пур

Объект сдадут на год раньше намеченного срока
Анна Полякова
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Стартовал новый этап в строительстве моста через реку Пур Фото: yanao.ruСтартовал новый этап в строительстве моста через реку Пур Фото: yanao.ru
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Строительство моста через реку Пур перешло на новый этап. В результате берега приблизятся друг к другу ещё на 105 метров. Мостовики должны смонтировать к уже готовым 178-ми метрам конструкций ещё 740. Таким образом общая длина пролётного строения составит 1023 метра.

Как пояснил директор ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» Игорь Маношкин, метод надвижки включает пристыковку пролётов сзади, а затем выдвижение всей конструкции вперёд, так как строительство моста подразумевает выполнение работ над водой.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов неоднократно подчёркивал значимость этого проекта. Отмечается хороший темп работы подрядчика. Он позволит сдать объект на год раньше намеченного срока - уже в 2020 году. Напомним, для легковых машин проезд по мосту будет бесплатным.

Одновременно на стройке заканчиваются работы по сооружению опор. На сегодняшний день восемь из 11 опор готовы на 100%. Три – в 70% готовности, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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