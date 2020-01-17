2020-01-17T05:24:17+03:00
Общество

Погода на Ямале 17 января: местами пройдет снег

Температура воздуха -16 ... - 20 градусов
Анна Полякова
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Погода на Ямале 17 января: местами пройдет снегПогода на Ямале 17 января: местами пройдет снегФото: Анна Полякова
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В пятницу, 17 января, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем – 16 градусов, облачно, осадки не ожидаются. Ветер западный 6 м/с.

В Ноябрьске -16 градусов, пасмурно, в первой половине дня - снег. Ветер северный 13 м/с.

В Новом Уренгое -20 градусов. Пасмурная погода после обеда сменится на солнечную, снег прекратится. Ветер северо-западный 10 м/с.

В Надыме - 18 градусов, солнечно, днем – без осадков. Северо-западный ветер 8 м/с.

В Губкинском в течение дня температура воздуха опустится от -10 до – 21 градуса, будет пасмурно и снежно. Ветер северный 11 м/с.

В Тарко-Сале - 16 градусов, пасмурно и снежно. Ветер северный 10 м/с.

В Муравленко -18 градусов, пасмурно, снег. Ветер северный 12 м/с.

В Лабытнанги -15 градусов, снег ожидается поздно вечером. Западный ветер 7 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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