На Ямале из-за метели закрыли зимник Салехард-Надым

16 Янв. 2020 2020-01-16T16:12:11+03:00

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На Ямале в связи с ухудшением погодных условий 16 января зимняя автодорога «Салехард-Надым» закрыта для всех видов транспорта. Сезонная трасса временно приостановила работу с 13:00 часов по местному времени. В районе зимней автодороги отмечается усиление ветра и метель, сообщает администрация Надымского района.

Между тем, дорожники с 18:00 повысили тоннаж дороги Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги. Движение открыто для всех видов автомобилей массой до 20 тонн, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Получить оперативную информацию о работе зимников можно по телефону ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО»: (34922) 7-17-04. Также информация о зимниках размещается в разделе «Зимники» на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО и на интерактивной карте: https://karta.yanao.ru/eks/zimnik_2.

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ИСТОЧНИК KP.RU