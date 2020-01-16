16 Янв. 2020 2020-01-16T16:02:42+03:00

К юбилею Победы в Ноябрьске решили проанализировать потребности всех ветеранов Фото: Администрация Ноябрьска

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«Ветераны должны чувствовать наше внимание, благодарность и поддержку не только в дни торжеств, но и всегда, постоянно», - отметил глава Ноябрьска Алексей Романов во время заседания рабочей группы по подготовке и празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Помимо организации торжественных мероприятий и оформления города, градоначальник еще раз напомнил о ключевой задаче – оказании всемерной поддержки ветеранам, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда и другим приравненным к ветеранам Великой Отечественной категориям граждан.

Службы в кратчайшие сроки проанализируют потребности и проблемы каждого ветерана Великой Отечественной войны, чтобы по каждому человеку принять решение, какую поддержку можно оказать.

Дано поручение управлению ЖКХ отработать с управляющими компаниями вопросы содержания подъездов и дворов, в которых проживают наши ветераны.

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ИСТОЧНИК KP.RU