К юбилею Победы в Ноябрьске решили проанализировать потребности всех ветеранов
«Ветераны должны чувствовать наше внимание, благодарность и поддержку не только в дни торжеств, но и всегда, постоянно», - отметил глава Ноябрьска Алексей Романов во время заседания рабочей группы по подготовке и празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Помимо организации торжественных мероприятий и оформления города, градоначальник еще раз напомнил о ключевой задаче – оказании всемерной поддержки ветеранам, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда и другим приравненным к ветеранам Великой Отечественной категориям граждан.
Службы в кратчайшие сроки проанализируют потребности и проблемы каждого ветерана Великой Отечественной войны, чтобы по каждому человеку принять решение, какую поддержку можно оказать.
Дано поручение управлению ЖКХ отработать с управляющими компаниями вопросы содержания подъездов и дворов, в которых проживают наши ветераны.
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ИСТОЧНИК KP.RU