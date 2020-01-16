2020-01-16T15:50:11+03:00
Общество

В Салехарде стало меньше грабежей, разбоев, угонов

В столице Ямал полицейские подвели итоги 2019 года
Анна Полякова
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В Салехарде стало меньше грабежей, разбоев, угонов Фото: salekhard.orgВ Салехарде стало меньше грабежей, разбоев, угонов Фото: salekhard.org
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В Салехарде в 2019 году отмечено снижение таких преступлений как грабежи, разбои, квартирные кражи, угоны автотранспорта, хулиганства. Об этом заявил начальник отдела МВД России по городу Дмитрий Соловьев. Итоги оперативно-служебной деятельности за 2019 год подвели в городском отделе полиции, сообщает администрация ямальской столицы.

Отмечается положительная динамика в части расследования интернет и телефонных мошенничеств. Также в Салехарде наблюдается существенное снижение количества преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения.

Начальник отдела МВД России по городу Салехард отметил продуктивное сотрудничество с администрацией города и общественными организациями. Это позволяет успешно решать задачи по обеспечению общественного порядка во время культурно-массовых мероприятий. Только в прошлом году было проведено 67 таких мероприятий. В них приняли участие более 78 тысяч человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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