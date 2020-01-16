В Салехарде стало меньше грабежей, разбоев, угонов

16 Янв. 2020 2020-01-16T15:50:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В Салехарде в 2019 году отмечено снижение таких преступлений как грабежи, разбои, квартирные кражи, угоны автотранспорта, хулиганства. Об этом заявил начальник отдела МВД России по городу Дмитрий Соловьев. Итоги оперативно-служебной деятельности за 2019 год подвели в городском отделе полиции, сообщает администрация ямальской столицы.

Отмечается положительная динамика в части расследования интернет и телефонных мошенничеств. Также в Салехарде наблюдается существенное снижение количества преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения.

Начальник отдела МВД России по городу Салехард отметил продуктивное сотрудничество с администрацией города и общественными организациями. Это позволяет успешно решать задачи по обеспечению общественного порядка во время культурно-массовых мероприятий. Только в прошлом году было проведено 67 таких мероприятий. В них приняли участие более 78 тысяч человек.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU