2020-01-16T15:01:18+03:00
Общество

Сотрудник Росгвардии ЯНАО вернул родителям потерявшегося ребенка

Девочка заблудилась в Ноябрьске
Анна Полякова
Поделиться:
Сотрудник Росгвардии ЯНАО вернул родителям потерявшегося ребенка Фото: Управления Росгвардии по ЯНАОСотрудник Росгвардии ЯНАО вернул родителям потерявшегося ребенка Фото: Управления Росгвардии по ЯНАО
Изменить размер текста:

В Ноябрьске сотрудник отдела вневедомственной охраны вернул родителям девятилетнюю дочку, объявленную в розыск. Утром 15 января ученица второго класса ушла на занятия в школу и после уроков не вернулась домой.

Родители девочки сразу же обратились в полицию. По тревоге был поднят личный состав ОМВД. Ориентировка с приметами ребенка была передана группам задержания Росгвардии и размещена в популярных социальных сетях, сообщили в пресс-службе ведомства.

У сотрудника Росгвардии старшего сержанта полиции Ярослава Манихина в тот день выл выходной. Он прогуливался по вечернему городу, когда в одном из дворов он обратил внимание на девочку, схожую по приметам с пропавшей. Она была явно растеряна и переходила от подъезда к подъезду, старясь подобрать код домофона входной двери.

Росгвардеец подошел к школьнице, предъявил свое служебное удостоверение и спросил имя и фамилию ребёнка. Убедившись, что это и есть та самая разыскиваемая девочка, Ярослав Манихин проводил школьницу домой, где уже находилась следственно-оперативная группа полиции.

За проявленную бдительность росгвардеец будет поощрен правами начальника Управления Росгвардии по ЯНАО.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ямале из-за метели закрыли зимник Салехард-Надым
К юбилею Победы в Ноябрьске решили проанализировать потребности всех ветеранов
В Салехарде стало меньше грабежей, разбоев, угонов
ВТБ стал лидером по объемам привлечения средств в ПИФы в 2019 году
Сотрудник Росгвардии ЯНАО вернул родителям потерявшегося ребенка
В Лабытнанги отца-алиментщика наказали исправительными работами
В Тазовском оценят организацию питания дошколят
«Неспящие в музее»: всю ночь сотрудники МВК будут развлекать салехардцев
После телефонного разговора с незнакомцем у ноябрянки пропали 19 тысяч рублей
Два ямальских праздника признаны «Национальными событиями года»
В Ноябрьске заявочная кампания на трудоустройство подростков стартует в феврале
Прокуратура опровергла слух о «платной пропускной системе» в школах Надыма
Молодые поэты Ямала примут участие в конкурсе «Русские рифмы»
В Лабытнанги директор скрыла от налоговиков 11 миллионов рублей
В магазинах Красноселькупа после прокурорской проверки снизили цены
Задачи, поставленные президентом, отражены в программах развития ЯНАО
Лабытнанги утро 16 января встретил без электричества
Пуровчане пополнят Музей Победы в Москве семейными фотографиями
В Лабытнанги на базе гимназии появится «умная школа»
В Тарко-Сале пустили новый автобусный маршрут
В Салехарде создадут межшкольный комбинат питания
Ноябрянин принял незнакомку за дочь и отдал ей 100 тысяч рублей