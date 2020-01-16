Сотрудник Росгвардии ЯНАО вернул родителям потерявшегося ребенка
В Ноябрьске сотрудник отдела вневедомственной охраны вернул родителям девятилетнюю дочку, объявленную в розыск. Утром 15 января ученица второго класса ушла на занятия в школу и после уроков не вернулась домой.
Родители девочки сразу же обратились в полицию. По тревоге был поднят личный состав ОМВД. Ориентировка с приметами ребенка была передана группам задержания Росгвардии и размещена в популярных социальных сетях, сообщили в пресс-службе ведомства.
У сотрудника Росгвардии старшего сержанта полиции Ярослава Манихина в тот день выл выходной. Он прогуливался по вечернему городу, когда в одном из дворов он обратил внимание на девочку, схожую по приметам с пропавшей. Она была явно растеряна и переходила от подъезда к подъезду, старясь подобрать код домофона входной двери.
Росгвардеец подошел к школьнице, предъявил свое служебное удостоверение и спросил имя и фамилию ребёнка. Убедившись, что это и есть та самая разыскиваемая девочка, Ярослав Манихин проводил школьницу домой, где уже находилась следственно-оперативная группа полиции.
За проявленную бдительность росгвардеец будет поощрен правами начальника Управления Росгвардии по ЯНАО.
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ИСТОЧНИК KP.RU