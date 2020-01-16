В Лабытнанги отца-алиментщика наказали исправительными работами

16 Янв. 2020 2020-01-16T14:34:11+03:00

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В Лабытнанги осудили горе-отца, который задолжал своему ребенку более 123 тысяч рублей. Такая сумма накопилась за несколько лет. Мужчина по решению суда обязан был выплачивать алименты на содержание сына в размере четверти всех видов заработка.

Об этой обязанности северянин регулярно «забывал». В результате в мае 2018 года его привлекли к административной ответственности и назначили в наказание 70 часов обязательных работ.

Однако за ум ямалец так и не взялся и продолжил уклоняться от уплаты алиментов. Тогда на него завели уже уголовное дело. В этот раз суд назначил виновному наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием 5% в доход государства, сообщает прокуратура ЯНАО.

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ИСТОЧНИК KP.RU