2020-01-16T14:07:56+03:00
Общество

В Тазовском оценят организацию питания дошколят

Проверки проходят внепланово
Анна Полякова
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В Тазовском районе проверяют организацию питания дошколят Фото: tasu.ruВ Тазовском районе проверяют организацию питания дошколят Фото: tasu.ru
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В детских садах Тазовского проходят проверки организации питания дошколят. Ведомственный контроль пройдет в трех учреждениях районного центра. Контролеры оценят соблюдение санитарных норм, проверят соответствующую документацию и состояние помещений пищеблока.

Проверки проходят внепланово, члены рабочей группы уже оценили организацию питания малышей в детских садах «Олененок и «Радуга».

Представители дошкольного учреждения, профильного департамента и организации-поставщика осмотрели оборудование пищеблока, ознакомились с технологией приготовления кулинарной продукции, оценили проводимые мероприятия по профилактике витаминной недостаточности, проверили соблюдение требований питьевого режима и условия хранения продуктов питания.

Кроме этого, участники контроля проверили наличие меню и сняли пробы с приготовленных блюд. В результате в организации питания нарушений не выявлено – в учреждениях соблюдаются все требования санитарно-гигиенических норм и правил.

В ближайшее время ведомственный контроль пройдет во всех поселениях района, следующие на очереди проверяющих – детские сады села Газ-Сале, сообщили в администрации Тазовского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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