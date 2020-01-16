16 Янв. 2020 2020-01-16T13:34:59+03:00

«Неспящие в музее»: всю ночь сотрудники МВК будут развлекать салехардцев Фото: МВК имени И.С.Шемановского

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Главный музей Ямала в Салехарде впервые реализует неординарный проект под названием «Неспящие в музее: 90 историй». Как отметили в МВК, это стопроцентная новинка по подаче, стилю и, даже, режиму работы. Молодежная акция начнется 25 января, в День российского студенчества, в 20:00 и будет проходить всю ночь до 06:00.

Всю ночь для посетителей будут работать развлекательные площадки разной направленности. На одной из них для молодежи организуют самые актуальные игры: монополия, мафия, каркасон. Не обойдется мероприятие в музе и без эксклюзивных экскурсий и квестов.

Также в программе творческие площадки: камерная арт-вечеринка «Аперитив», арт-терапия от художественной студии Perfecto. Для любителей размышлять в уютном кинозале покажут авторское кино.

В совершенно новом формате предстанут привычные музейные залы, например, на выставке «Через центр России к Карскому морю» развернется релакс-программа «Сны малого полосатика», в научной библиотеке пройдет мероприятие под названием «Ночное…».

Неспроста главный музей Ямала проводит акцию в День российского студенчества. «Неспящие в музее» – это предложение молодежи проводить свои праздники по-новому, в музее. Специально для студентов первого курса музей организует посвящение в студенты.

Музейная акция открывает череду праздничных мероприятий, посвященных 90-летию Ямало-Ненецкого автономного округа.

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ИСТОЧНИК KP.RU