16 Янв. 2020 2020-01-16T12:53:40+03:00

После телефонного разговора с незнакомцем у ноябрянки пропали 19 тысяч рублей Фото: Ольга Крыльцова

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Жительница Ноябрьска доверилась незнакомцу и лишилась крупной суммы денег. 14 января она обратилась в полицию с заявлением о краже с банковской карты. После разговора по телефону у нее списалось 19 100 рублей.

Выяснилось, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банковского учреждения. Незнакомец сообщал, что с её банковской карты осуществляется списание денежных средств. Запаниковавшей женщине о предложил способ сохранить свои сбережения. Аферист сказал, что необходимо сообщить персональные данные банковской карты, а также смс-пароли, поступившие на телефон. Женщина поверила ему и выполнила все указания. Только после этого с банковского счета ноябрянки и были списаны деньги.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу

В связи с участившимися случаями хищения денег с банковских карт, полиция просит ямальцев ни в коем случае не сообщать по телефону неизвестным, действующим под различными предлогами, номера своих карт, пароли, cvv-коды и другую конфиденциальную информацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU