Два ямальских праздника признаны «Национальными событиями года»

16 Янв. 2020 2020-01-16T12:31:20+03:00

День оленевода вошел в ТОП-200 лучших событий года в России Фото: dmpt.yanao.ru

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Два ямальских праздника признаны одними из самых интересных в России. «День оленевода» и гастрономический фестиваль-конкурс «Ямальская строганина 2020» вошли в ТОП-200 и удостоены звания «Национального события года».

«Представленные в ТОПе проекты заслужено получили статус «национального», так как являются самыми значимыми событийными мероприятиями, которые стремятся посетить туристы не только со всей России, но и из стран ближнего и дальнего зарубежья», – сообщили в EventsInRussia.com.

Ямальские мероприятия попали в национальный календарь событий EventsInRussia.com. Это федеральный проект о лучших туристических акциях. Это гастрономические фестивали и спортивные состязания, военные, исторические Ежегодно их отбирает экспертная комиссия.

Напомним, День оленевода – самый долгожданный весенний праздник на Ямале, который стремятся посетить туристы, фотографы и журналисты из разных уголков мира. Гонки на оленьих упряжках, соревнования по национальным видам спорта, угощения из северных рыбы и ягод, знакомство с обычаями тундровиков. Этот праздник всегда проходит перед началом миграции оленеводов с зимних пастбищ на север округа, в сторону Карского моря.

- Если День оленевода уходит корнями в седую древность, то фестиваль-конкурс «Ямальская строганина» – молодое событие: в 2020 году «вкусный» праздник пройдёт в третий раз. В этот день проходят конкурсы по строганию рыбы и мяса, национальные мастер-классы, новогодняя ярмарка, катание на оленьих упряжках, – рассказал директор департамента молодёжной политики и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин.

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ИСТОЧНИК KP.RU