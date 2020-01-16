В Ноябрьске заявочная кампания на трудоустройство подростков стартует в феврале

16 Янв. 2020 2020-01-16T12:08:02+03:00

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В Ноябрьске в ближайшее время стартует заявочная кампания для подростков на временное трудоустройство. Работу смогут найти молодые люди в возрасте от 14 до 18 лет. Как сообщает администрация города, в первую очередь, рабочие места получат ребята из малообеспеченных семей, инвалиды, оставшиеся без попечения родителей, попавшие в трудную жизненную ситуацию и состоящие на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних.

Приём заявлений на трудоустройство в весенний период (март, апрель, май) в свободное от учёбы время будет вестись только для льготников. Оформить документы можно будет, начиная с 1 февраля. Эта же категория подростков с 1 по 20 марта сможет подать заявления на трудоустройство на лето (июнь, июль, август). Для всех остальных желающих заявочная кампания стартует с 21 марта.

Как отметили в мэрии, никакие бумаги писать не надо. Регистрация только через сайт work.noyamolod.ru

В 2019 году в Ноябрьске смогли поработать 543 подростка. А заработок участников летних трудовых отрядов составил 13,5 тысяч рублей в месяц.

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ИСТОЧНИК KP.RU