2020-01-16T11:53:56+03:00
Общество

Прокуратура опровергла слух о «платной пропускной системе» в школах Надыма

Родители и учащиеся не подтвердили приобретение карт за счет собственных средств
Анна Полякова
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Прокуратура опровергла слух о «платной пропускной системе» в школах НадымаПрокуратура опровергла слух о «платной пропускной системе» в школах НадымаФото: Ольга Крыльцова
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Прокуратура провела проверку в школах Надыма после поступившей информации о произволе администраций учебных заведений. Распространялась информация о том, что в школах нарушались права родителей учащихся, которых принуждают платно приобретать карты доступа для прохода в образовательные учреждения через электронную пропускную систему.

Выяснилось, что в муниципальных образованиях Надымского района для обеспечения безопасности учащихся и преподавателей действительно организован контрольно-пропускной режим с применением контролеров с бесконтактными идентификаторами (картами).

При этом согласно локальным нормативным правовым актам образовательных организаций такие карты предоставляются бесплатно.

- Обращения граждан по поводу платного приобретения электронных карт доступа ни в прокуратуру, ни в органы местного самоуправления не поступали, - пояснили в прокуратуре ЯНАО.

Сотрудники ведомства провели опрос среди родителей и учащихся ряда образовательных учреждений. Однако никто не подтвердил приобретение карт за счет собственных средств.

В результате оснований для принятия мер прокурорского реагирования не установлено, сообщили в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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