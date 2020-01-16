Молодые поэты Ямала примут участие в конкурсе «Русские рифмы»

16 Янв. 2020 2020-01-16T11:39:52+03:00

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Региональный этап литературного патриотического фестиваля «Русские рифмы» на Ямале стартует 27 января. Его участникам могут стать молодые авторы в возрасте от 18 до 30 лет.

Как сообщили в департаменте молодёжной политики и туризма, фестиваль включает проведение двух конкурсов: «Русские рифмы» и «Русское слово», в каждом – несколько номинаций.

Талантливым ямальцам для участия в региональном этапе необходимо до 10 апреля пройти онлайн-регистрацию на сайте Росмолодёжь, одновременно подать заявку с конкурсной работой в адрес организатора.

Финалисты регионального этапа Фестиваля примут участие во Всероссийском литературном патриотическом фестивале «Русские рифмы».

Всероссийский литературный фестиваль «Русские рифмы» - ключевое событие для современных молодых поэтов. Он содействует возрождению поэтической культуры в России.

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ИСТОЧНИК KP.RU