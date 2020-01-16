2020-01-16T11:25:54+03:00
Происшествия

В Лабытнанги директор скрыла от налоговиков 11 миллионов рублей

Следователи устанавливают имущество должника
Анна Полякова
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В Лабытнанги директор скрыл от налоговиков 11 миллионов рублей Фото: pixabay.comВ Лабытнанги директор скрыл от налоговиков 11 миллионов рублей Фото: pixabay.com
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В Лабытнанги директора коммерческой организации подозревают в сокрытии 11 миллионов рублей. За счет этих средств должно быть произведено взыскание задолженности по налогам, сообщает СУ СКР по ЯНАО. На руководителя завели уголовное дело.

По данным следствия, директор общества с ограниченной ответственностью знала об имеющейся задолженности в бюджетную систему РФ и страховые фонды. Сумма по состоянию на март 2019 года составляла более 11 миллионов рублей. Эти деньги должны были пойти на взыскание задолженности. Тем не менее, директор скрыла эти деньги.

Следователи устанавливают имущество должника, чтобы обеспечить взыскание задолженности и исполнить решение суда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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