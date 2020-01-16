В Лабытнанги директор скрыла от налоговиков 11 миллионов рублей

16 Янв. 2020 2020-01-16T11:25:54+03:00

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В Лабытнанги директора коммерческой организации подозревают в сокрытии 11 миллионов рублей. За счет этих средств должно быть произведено взыскание задолженности по налогам, сообщает СУ СКР по ЯНАО. На руководителя завели уголовное дело.

По данным следствия, директор общества с ограниченной ответственностью знала об имеющейся задолженности в бюджетную систему РФ и страховые фонды. Сумма по состоянию на март 2019 года составляла более 11 миллионов рублей. Эти деньги должны были пойти на взыскание задолженности. Тем не менее, директор скрыла эти деньги.

Следователи устанавливают имущество должника, чтобы обеспечить взыскание задолженности и исполнить решение суда.

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ИСТОЧНИК KP.RU